GdS – Gare rinviate, tifosi Inter protestano sotto la Lega Serie A

La Gazzetta dello Sport riferisce che alcuni tifosi dell’Inter si sono presentati sotto la Lega Serie A per protestare riguardo alla decisione di rinviare le gare.

I tifosi lo hanno fatto con degli striscioni che recitano: “Lega indegni. Vergognatevi” “Rispetto per il calcio, rispetto per i tifosi.” Nel primo striscione, la “i” di indegni è scritta utilizzando il logo della Juventus.

Dalle 12 c’è un’assemblea straordinaria da parte della Lega, chiesta da Marotta per decidere delle linee guida per la prosecuzione del campionato. Marotta che ha usato parole dure in un’intervista, riportata dalla stessa Gazzetta dello Sport, dove gli hanno chiesto di nuovo cosa pensasse del rinvio.

