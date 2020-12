GdS – Gattuso crede in Fabiàn, in estate ha voluto che rimanesse

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su Fabiàn che, in questo inizio di stagione, non sta dando il meglio di sé in campo.

Il quotidiano ipotizza che il motivo può essere anche il fatto che lo spagnolo non riesce ad adattarsi alla nuova posizione. Ma Gattuso ci crede e ci lavora costantemente su di lui; il mister ha anche dato il suo veto alla non cessione di Fabiàn in estate.

Nel mercato estivo, infatti, Real Madrid e Barcellona si erano fatte avanti per lo spagnolo, arrivando a valutarlo 70 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis, però, non ha mai preso in considerazione l’ipotesi della cessione di Fabiàn.

