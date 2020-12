La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle condizioni di mister Gattuso e sulla sua malattia, che sta creando non pochi problemi.

Il quotidiano ritorna su come è arrivato nel post partita di Napoli-Torino, con lo sguardo che mette in luce la sofferenza di Gattuso. La malattia si è riacutizzata nell’ultimo mese e questa situazione gli impedisce di svolgere per intero i suoi compiti.

Un periodo non proprio ottimale per l’allenatore a causa della miastenia oculare.

