GdS – Gattuso finalmente ritrova i due calciatori a cui non rinuncerebbe

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla del fatto che il mister Gattuso finalmente ritrova i due calciatori a cui non rinuncerebbe mai.

I due calciatori in questione sono Osimhen e Lozano. Il primo, con il gol contro al Bologna, ha messo a fuoco tutte le qualità che hanno convinto De Laurentiis a spendere 70 milioni per il suo cartellino; il secondo, dopo un lungo periodo out a causa dell’infortunio, si appresta a ritornare tra i disponibili.

Victor e il Chucky sono i due calciatori fondamentali per Gattuso, a cui non vorrebbe mai rinunciare. Considerando anche che Mertens non ha raggiunto ancora la miglior condizione fisica.

