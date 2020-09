GdS – Gattuso ha deciso: ci sarà alternanza tra Meret e Ospina

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla particolare situazione dei portieri, Meret e Ospina, in casa Napoli.

A quanto pare Gattuso ha comunicato la scelta di alternare, sempre, i due portieri azzurri. Una scelta che rientra nei piani di gestione del mister e che i due hanno accettato senza creare nessun problema. I due portieri, quindi, si alterneranno come successo nella scorsa stagione.

Tra l’altro, la Gazzetta svela un retroscena successo in quel di Castel Di Sangro; l’agente di Meret, Federico Pastorello, ha parlato con De Laurentiis e Giuntoli per discutere del futuro del portiere azzurro. Si era pensato, in quella situazione, che il portiere potesse esere messo sul mercato e che la Roma, interessata, lo avrebbe scambiato con Pau Lopez. Giuntoli e De Laurentiis, però, non hanno condiviso quest’idea di Pastorello.

