GdS – Gattuso in prima linea nel Napoli e sempre più al centro del progetto

La Gazzetta dello Sport si concentra sul mister Rino Gattuso e sul fatto che è in prima linea per la squadra e risulta sempre di più al centro del progetto.

Oltre al lavoro che sta facendo per gli allenamenti, Gattuso sta lavorando anche sotto traccia per convincere giocatori importanti a non lasciare Napoli. Questo anche per creare una squadra ancora più forte.

In particolare, sono tre i giocatori con cui il tecnico azzurro si sta sentendo di più in questi ultimi giorni: Zielinski, Milik e Mertens. Soprattutto l’attaccante polacco, riporta la Gazzetta, in quest’ultimo periodo si sta convincendo a restare proprio per l’intervento del mister. Solo nelle prossime settimane, però, si capirà se il lavoro è riuscito o meno.

