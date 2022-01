GdS – Ghoulam vicino alla Lazio: il Napoli lo potrebbe liberare anche subito gratis

Faouzi Ghoulam potrebbe lasciare il Napoli già in questa sessione di mercato, con la Lazio di Sarri interessata al giocatore.

Il club azzurro, infatti, ha intenzione di non rinnovare il contratto del terzino. La Lazio, interessata per l’estate, potrebbe averlo anche a gennaio con il Napoli che potrebbe liberarlo gratuitamente. Questo quanto riporta la rosea:

“La Lazio pensava di prenderlo a parametro zero in estate, ma il Napoli non si opporrebbe ad una sua partenza già in questa sessione di mercato. E sarebbe pertanto pronto a liberarlo gratis.

A queste condizioni la Lazio accetterebbe immediatamente di fare l’affare, anche perché tra i desiderata di Sarri per gennaio c’era anche l’arrivo di un terzino sinistro esperto.“

Comments

comments