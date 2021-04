GdS – Giuntoli potrebbe tentare l’affondo per Kaio Jorge

Il finale di campionato si sta facendo sempre più concitato per il Napoli ma ciò non impedisce a Giuntoli di lavorare per il futuro.

La Gazzetta dello Sport, infatti, si sofferma anche su un possibile colpo del Napoli: Kaio Jorge, attaccante che gioca nel Santos. Questo è quanto scrive la rosea:

“In Brasile, gioca Kaio Jorge, 19 anni, nuova stella del Santos. Viene descritto come un attaccante talentuoso ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Si tratterebbe di un altro investimento importante. Il ragazzo ha vinto il mondiale Under 17 con la nazionale carioca, battendo in finale il Messico e realizzando il primo dei due gol vincenti.”

Il quotidiano chiude riportando che nelle prossime settimane Giuntoli potrebbe tentare il colpo decisivo.

