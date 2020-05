GdS – I calciatori del Napoli contrari ai 15 giorni di ritiro in hotel

Tra le varie misure considerate per la ripartenza della Serie A, c’è quella del maxi ritiro per evitare contagi. I calciatori del Napoli non sono del tutto d’accordo su questo.

Una misura ipotizzata per evitare nuovi contagi ma il gruppo del Napoli è contrariato dall’ipotesi di dover trascorrere 15 giorni nell’hotel adiacente al centro tecnico di Castel Volturno. Abitualmente, i giocatori trascorrono la vigilia delle partite proprio in quell’hotel.

In questo caso, invece, sarebbero costretti a viverci nel caso in cui ci dovesse essere un calciatore positivo al CoVID-19.

