GdS – Il Napoli ha il sì di Osimhen. Under molto vicino

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta importanti novità di mercato relative al Napoli, ed in particolare su Victor Osimhen e Cengiz Under.

Dopo l’incontro andato in scena con De Laurentiis, infatti, l’attaccante pare abbia detto di sì alla proposta azzurra. Incontro avvenuto ieri a Capri, in presenza anche di un membro dell’entourage del giocatore: Jean Gerard Czjaka.

Per quanto riguarda Under, invece, l’offerta del club azzurro è di 25 milioni di euro. La Roma ne chiede 30 e la distanza, in pratica, è di soli 5 milioni; una trattativa, quindi, che potrebbe chiudersi a breve. Under prenderebbe l’eredità di Callejòn, che dovrebbe lasciare il Napoli a fine stagione (forse).

Comments

comments