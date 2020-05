GdS – Il Napoli ha intenzione di blindare Fabian Ruiz per quest’anno

La Gazzetta dello Sport, oltre a riportare le parole di Carnevali su Boga, riferisce che il Napoli è pronto a blindare Fabian Ruiz.

A tal proposito il club ha pronto un rinnovo di contratto fino al 2025 con un buon adeguamento dello stipendio, per il centrocampista spagnolo. Fabian Ruiz, com’è noto, è finito nel mirino di Real Madrid e Barcellona dopo le ottime prestazioni in azzurro.

Per ora lo spagnolo si è preso del tempo, dato che l’adeguamento dello stipendio arriverebbe con l’inserimento di una clausola rescissoria importante: oltre 100 milioni di euro. Per ora, comunque, non c’è fretta neanche da parte del Napoli.

