GdS – Il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere Fabian Ruiz

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le ultime riguardo Fabian Ruiz, incedibile per il Napoli.

Su di lui, come già noto, c’è il forte interesse del Real Madrid che lo ha puntato da diverso tempo. Il Napoli però ha ribadito l’intenzione che lo lascerà andare solo per offerte ritenute indecenti; in aiuto del club, poi, arrivano le parole dell’agente dello spagnolo riferite nella giornata di ieri.

L’agente ha parlato del fatto che il prossimo sarà un mercato che si concentrerà sugli scambi, a causa dell’epidemia di Coronavirus; questo vuol dire che sarà molto difficile assistere, in generale, ad operazioni di mercato molto costose.

Il Napoli ha intenzione di godere a lungo delle prestazioni di Fabian Ruiz, rinato nel momento in cui con Gattuso è tornato a fare la mezzala.

Comments

comments