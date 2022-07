GdS – Il Napoli sogna Kepa ma serve l’aiuto del Chelsea

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla questione relativa alla porta del Napoli, con Kepa in cima alla lista delle preferenze.

Per Kepa però servirà l’aiuto del Chelsea, dato che l’ingaggio spaventa. Non sarà facile, per il Napoli, farlo lasciare andare in tempi brevi in prestito e con il contributo sullo stipendio da parte del Chelsea; in virtù di questa situazione la candidatura di Neto rimane in piedi ed è considerata quella ideale dall’entourage di Meret.

Neto sarebbe la chiocchia ideale per il portiere italiano, che ancora deve firmare il rinnovo fino al 2027.

