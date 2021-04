GdS – In pole per il post-Gattuso c’è Juric. Sarri difficile

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla del futuro della panchina del Napoli; in pole position, per il post Gattuso, c’è Juric.

Il sogno di De Laurentiis sarebbe un ritorno di Sarri, scrive la rosea, ma è difficile che ciò accada. Così come è difficile che sulla panchina del Napoli ci sarà un altro degli ex come Benitez o Mazzarri; da loro il presidente ha ricevuto risposte interlocutorie ma le esperienze passate avranno frenato gli ex.

Quindi l’indiziato principale per il futuro della panchina del Napoli è Ivan Juric, che Giuntoli segue da tempo. Sotto osservazione, però, ci sono anche Italiano e De Zerbi.

