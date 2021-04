GdS – Insigne titolare contro la Samp. Il rinnovo passa anche da qui

Il Napoli affronterà la Sampdoria oggi al Marassi, dopo la sconfitta contro la Juventus. La certezza è che Insigne giocherà dal 1′ anche oggi.

Due mesi consecutivi da titolare per il capitano del Napoli con un rendimento costante nel tempo. Se il Napoli vuole centrare la qualificazione alla prossima Champions League, scrive la Gazzetta, buona parte delle possibilità passa proprio dal capitano e dalle sue prestazioni.

Tutto questo anche in ottica di rinnovo, che in questi ultimi giorni è tornato in auge. Inoltre, Insigne si sta avvicinando al suo record personale di gol realizzati in Serie A: 18 totali, nel 2017. Mancano ancora 9 partite e 4 gol per raggiungere questo suo record personale, e magari superarlo anche. La Gazzetta chiude parlando del fatto che questi gol possono servire per portare il Napoli in Champions League e che è una condizione importante per il rinnovo.

Comments

comments