GdS – Insigne vuole restare ma attende il rilancio di De Laurentiis sul rinnovo

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli, ancora in stand-by.

Non c’è un accordo tra le parti ma l’intenzione del capitano è quella di rimanere in azzurro. Tra offerta e richiesta c’è una differenza di un milione di euro che i soldi provenienti dall’ingresso in Champions League potrebbero dipanare. In questo caso De Laurentiis potrebbe accontentare Insigne, trovando un accordo a metà strada fino al 2024.

Questo sarà l’ultimo vero contratto per il capitano che vorrebbe capitalizzare bene, chiude la rosea; entrambe le parti hanno concordato di parlarne a fine campionato.

