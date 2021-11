La Gazzetta dello Sport riporta che per la sfida tra Inter e Napoli il San Siro va verso il pieno con il 75% della capienza.

In particolare, sono previsti quasi 60 mila spettatori ovvero il massimo con la capienza disponibile al momento. L’incasso però sarà inferiore ai 5 milioni dato che il costo dei biglietti è inferiore. La prevendita per lo Shaktar vola, sfida di Champions League decisiva per i nerazzurri in programma mercoledì.

