GdS – Inter-Sassuolo e Juve-Napoli allo stesso orario. Il motivo è la UCL

La Gazzetta dello Sport chiarisce il perché Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, i due recuperi del 7 aprile, si giocheranno allo stesso orario.

Il motivo per cui entrambi i recuperi si giocheranno alle 18 e 45 del 7 aprile è per via della Champions League. Il 7 aprile è un mercoledì e quella sera ci saranno i due match dei quarti di finale di Champions League: Bayern Monaco-PSG e Porto-Chelsea.

La UEFA protegge la fascia oraria serale per le coppe europee ed impedisce il disputare partite dei campionati nazionali. Quindi, di conseguenza, i due recuperi si giocheranno alle 18 e 45.

