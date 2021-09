GdS – Juventus, con Cristiano Ronaldo perdite oltre i 200 milioni

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione relativa al bilancio della Juventus, che segna una perdita record.

Senza considerare le svalutazioni di Romero e Cristiano Ronaldo al momento della cessione, infatti, la perdita raggiunge i 191 milioni di euro. Nel caso in cui saranno aggiunte anche le due minusvalenze, la perdita a bilancio della Juventus supererà i 200 milioni di euro.

Il board del club, che si riunirà tra il 13 ed il 16 settembre, varerà il documento di bilancio del club e solo allora si saprà la cifra ufficiale. La perdita reale, quindi, potrebbe ammontare a 210 milioni di euro, cifra record per la Juventus; l’ultima perdita più alta risale al 2010/11 ed era di 95 milioni.

Tra le spiegazioni c’è ovviamente anche quella del Covid, con un anno senza tifosi che ha inciso in maniera netta sulle casse del club (come per tutti, del resto).

