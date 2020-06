GdS – Koulibaly non più incedibile, voci dalla Premier più insistenti

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma a parlare della situazione di Kalidou Koulibaly, con le voci di mercato inglesi sempre più insistenti.

Il difensore senegalese sarà un punto fermo a cominciare dalla partita contro l’Inter per la difesa del Napoli, per via dell’infortunio di Manolas. Un’occasione anche per riscattare una stagione difficile e per far gola ancora di più ai vari club.

Per De Laurentiis non è più incedibile e dall’Inghilterra le sirene di mercato sono sempre più forti. Manchester United e Liverpool, in particolare, sono i due club in prima fila.

