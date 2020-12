Gds – Krol: “Il Napoli può vincere stasera perché è più forte”

Ruud Krol ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ricorda Maradona e parla del match di questa sera del Napoli.

Di seguito le parti salienti. Per l’intervista completa si rimanda al quotidiano in edicola.

“Io andai via da Napoli quando lui arrivò, poi l’ho incontrato in Svizzera per un’amichevole. Parlammo soprattutto del Napoli e della passione dei napoletani, ne era innamorato. Per la partita di questa sera, tra Napoli e AZ, quella del San Paolo ha rilanciato gli olandesi anche in campionato. Gli azzurri hanno più possibilità di vincere perché sono più forti, ma non sarà facile.

Ho visto alcune partite di campionato del Napoli, ha giocato molto bene contro la Roma ma non contro il Milan. Il campionato è molto condizionato dal Covid; il Napoli può giocarsela con Juventus e Inter per lo scudetto, con il Milan come quarta pretendente. Mi piace la grinta di Gattuso.“

Comments

comments