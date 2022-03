GdS – La FIFA approva le nuove norme sui prestiti. I dettagli

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sull’approvazione delle nuove norme sui prestiti da parte della FIFA.

Norme che saranno in vigore a partire dalla stagione 2022/23. Nella giornata di ieri il Consiglio della FIFA ha approvato queste norme, riporta il quotidiano, che erano già state pensate nel 2019 e programmate nel 2020 ma poi slittate a causa della pandemia.

Nella sostanza si tratta di norme che limitano quantità ed estensione dei prestiti di calciatori tra club. Gli accordi biennali sul prestito spariscono e la durata massima sarà di un anno, così come non saranno ammessi i sub-prestiti. Ogni club, poi, potrà farsi prestare un massimo di tre giocatori dallo stesso club.

Infine, la limitazione che più spariglierà i piani dei club: il tetto massimo di quanti giocatori in prestito ci saranno in rosa e di quanti, di proprietà, se ne potranno far partire in prestito. Si inizierà nel 2022/23 con un tetto massimo di otto giocatori poi ne due anni successivi calerà fino ad arrivare ad un massimo, definitivo, di sei.

Quest’ultima limitazione, però, non si applicherà ai giocatori fino ad un’età pari o inferiore ai 21 anni o a quelli formati nel club. La Gazzetta dello Sport chiude riportando un paio di esempi in merito: Pobega del Milan non occuperà uno degli otto slot relativi ai prestiti dato che ha giocato per cinque stagioni nella primavera rossonera; Carnesecchi dell’Atalanta, invece, avendo giocato solo per due stagioni nella primavera della Dea occuperà uno degli otto slot.

Comments

comments