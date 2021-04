GdS – La Juventus prova a prendere Donnarumma a zero dal Milan

La Gazzetta dello Sport in edicola riporta che la Juventus sta facendo un tentativo concreto per Donnarumma, in scadenza con il Milan.

Il rinnovo di contratto con il club rossonero non arriva e ieri c’è stato un blitz di Raiola a Torino, che doveva rimanere segreto. Con la possibilità di prendere il portiere a parametro zero, il club bianconero punterebbe ad un ingaggio di 12 milioni a stagione per Donnarumma. Cifra vicina alle richieste di Raiola per il rinnovo.

A quel punto, la rosea riferisce che Szczesny potrebbe essere messo sul mercato per una discreta plusvalenza; questo nonostante il fatto che il portiere polacco non è mai stato messo in discussione dalla Juventus. Ma l’opportunità di prendere uno dei migliori portieri in circolazione, e di 9 anni più giovane, può spingere la Juventus ad adottare una scelta di questo tipo.

