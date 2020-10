GdS – La Lega pensa di adottare la regola Uefa: con 13 giocatori negativi si può giocare

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma su quello che sta succedendo in Lega e Federcalcio dopo il caso dei 15 positivi nel Genoa.

Una situazione che ha destato più di una preoccupazione e mettendo ansia al Napoli in vista della sfida di domenica contro la Juventus. Gli azzurri, tra l’altro, si sottoporrano ad altri due giri di tamponi in questi giorni (uno oggi ed uno sabato) proprio per chiarire il tutto. Nel frattempo, continuano in Lega e Federcalcio le discussioni su cosa fare per il match tra Torino e Genoa; una decisione che sarà presa oggi e con il Genoa che vorrebbe il rinvio della partita.

Intanto, oltre al match tra Genoa e Torino, la discussione riguarda anche la decisione di adottare la regola Uefa sul disputare le partite. La Uefa, infatti, ha disposto che bastano 13 giocatori (di questi un portiere) per poter disputare le partite; una regola che vale per l’Europa League, per la Champion’s League e per le partite delle Nazionali. L’idea che sta nascendo, però, è quella di trattare la partita tra Genoa e Torino come un caso unico (e rinviarla) per adottare le disposizioni Uefa a partire da metà ottobre, al rientro dagli impegni delle Nazionali.

Il presidente del Torino Cairo si è detto disposto ad accettare qualsiasi decisione, basta che sarà uguale per tutti e per tutto il campionato. Infine, la rosea riferisce degli scontri interni al Governo su questa vicenda; la sottosegrataria alla Salute Zampa ha dichiarato che il campionato dovrebbe essere sospeso data la gravità della situazione, il ministro Spadafora invece ha ribadito che il calcio non si fermerà e che il protocollo va bene così.

