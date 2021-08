GdS – La moviola, sul gol di Pandev sbagliano Di Bello e Var

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla del gol annullato a Pandev per il fallo di Buksa su Meret. La rosea giudica il gol regolare.

Queste le parole del quotidiano in merito all’episodio:

“Meret esce nella traiettoria di Buksa che va verso il pallone (tenendolo sempre sott’occhio, tranne che nell’ultimo secondo) non cercando il portiere per evitare di danneggiarlo. Pandev segna, Di Bello vede e convalida, il Var Fabbri interviene a sproposito e il direttore di gara al monitor ci ripensa. Gol annullato ingiustamente, Di Bello è indotto in errore ma avrebbe dovuto confermare.”

