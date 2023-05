GdS – La Uefa studia la situazione Juventus

Come riporta l’edizione odierna del ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus, insieme a Real Madrid e Barcellona, non si è ancora tirata indietro dal progetto della SuperLega.

I rapporti fra la Juve e Nyon sono ancora tesi con le parti che si aggiornano a distanza sulle questioni giudiziarie bianconeri e che, quanto risulta, non abbiano ancora affrontato la questione Superlega, che aveva portato il gelo fra Ceferin e la vecchia dirigenza della Juve, guidata da Andrea Agnelli.

La UEFA, ha già aperto un fascicolo contro i bianconeri per presunte violazioni del settlement aggrement firmato fra le parti, con gli avvocati UEFA che stanno esaminando tutte le carte in loro possesso dell’inchiesta “Prisma” che vede i bianconeri sotto indagine in Italia. In caso di giudizio di colpevolezza da parte della UEFA, la Juve rischierebbe l’esclusione dalle competizioni europee per un minimo di un anno, pena che potrebbe diventare esemplare se si scoprisse come l’accordo fra le parti in realtà sarebbe stato redatto in base a risultati di bilancio falsi e redatti artificiosamente.

Se il Barcellona ha scelto la strada del dialogo diretto, con i blaugrana al centro del caso Negreira in Spagna, questione molto diversa da quelle che coinvolgono la Juve in Italia, la società bianconera ha optato per un altro approccio con la UEFA, ma che potrebbe portare, a patto che non l’abbia già fatto, molta irritazione proprio presidente Ceferin, che si aspettava un incontro, virtuale o reale, con i vertici juventini, visto anche l’allontanamento di Andrea Agnelli. Un incontro che non è ancora avvenuto, e che non è in programma a breve, per discutere della situazione del club, con Ceferin che vorrebbe magari strappare rassicurazioni su un ritiro dal progetto Superlega che, al contrario, rimane tuttora in piedi.

Comments

comments