GdS – L’affare Osimhen si farà, già oggi potrebbe essere a Roma

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta le ultime sulla trattativa per Victor Osimhen; il quotidiano riferisce che la trattativa si chiuderà.

Un affare che si chiuderà nonostante il cambio di agenti per l’attaccante, che ha rallentato un po’ il tutto. La rosea, inoltre, parla della possibilità che Osimhen, già nella giornata di oggi, potrebbe arrivare a Roma per svolgere le visite mediche.

Il Lille, infatti, ha fretta di chiudere l’operazione per non incorrere in sanzioni interne per questioni di bilancio.

