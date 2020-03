GdS lancia l’indiscrezione: possibile incontro tra AdL e Gattuso per la conferma

La Gazzetta dello Sport lancia un importante indiscrezione legata al futuro di Gattuso sulla panchina del Napoli; possibile che ci sia un incontro per la conferma.

Il quotidiano lancia queste voci su un possibile incontro imminente tra Gattuso e De Laurentiis per la conferma per la prossima stagione. Una giusta ricompensa per il lavoro che sta svolgendo fino ad ora, dove il tecnico ha risollevato una squadra in crisi. Ritrovando anche gioco, sorrisi e punti.

Ora per il Napoli c’è il ritorno degli ottavi di finale al Camp Nou contro il Barcellona, la rincorsa al quinto posto e la semifinale di ritorno di Coppa Italia (di cui non si sa ancora quando si giocherà).

Comments

comments