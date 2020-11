GdS – Lazio ed il caso Immobile, la FIGC ci vuole vedere chiaro

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla anche del caso dei tamponi in casa Lazio, in particolare quello relativo ad Immobile.

Il bomber della Lazio, infatti, è risultato positivo sia ai tamponi della Uefa che a quelli svolti dalla Lazio. Questo però non è stato così per Strakosha e Leiva, che sono risultati negativi a quelli svolti dal club poco dopo aver saputo i risultati di quelli della Uefa. Ma il ds Igli Tare ha parlato così ieri sera:

“Se pensiamo che Immobile possa giocare contro la Juventus? Sì, perché il tampone fatto mezz’ora dopo quello della Uefa è risultato negativo. Questo è un caso simile a quello di Hakimi.”

Insomma, Immobile è diventato un caso perché per il laboratorio Lazio riferisce che lo è debolmente ma per il ds Tare può giocare. La Gazzetta, poi, prosegue parlando del fatto che la Lazio ha ribadito che ci sono stati dei casi di falsi positivi. Casi come quelli di Pereira e Hoedt. Un caos in cui la FIGC vuole vederci chiaro, con l’inchiesta aperta.

