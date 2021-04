GdS – Llorente: “Dopo Ancelotti il Napoli si voleva liberare anche di me”

Fernando Llorente è tornato sull’ultimo periodo della sua esperienza al Napoli e ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

Questo è quanto ha detto l’ex attaccante del Napoli:

“Dopo Ancelotti, che mi aveva voluto, il Napoli voleva liberarsi anche di me e mi ha tolto tutto. Mi hanno messo fuori squadra con Milik e Ounas. Poi ho parlato con Gattuso, con cui ho un buon rapporto, e sono almeno rientrato in gruppo.

Era chiaro che il Napoli non puntava su di me e così ho cercato una soluzione. Mi è dispiaciuto tantissimo che non ho avuto la possibilità di dare il mio contributo. Mi sono impegnato al massimo per ribaltare la situazione.”

