GdS – L’obiettivo è portare il 50% dei tifosi allo stadio per la prossima stagione

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazione relativa ai tifosi in presenza allo stadio. L’obiettivo è quello di arrivare al 50% per la prossima stagione.

In tal senso la Coppa Italia prima e gli Europei poi faranno da apripista. Per la Coppa Italia, infatti, saranno presenti 4.300 tifosi e sarà un vero e proprio primo test per capire se sarà possibile riportare i tifosi allo stadio; a seguire ci saranno gli Europei, che garantiranno circa 20 mila tifosi in presenza negli stadi.

Come già detto, si punta al 50% per la prossima stagione; oltre a questi test ci sarà anche la campagna vaccinale che potrà dare man forte.

Comments

comments