GdS – Lotito spinge per gli allenamenti con diverse misure di sicurezza

Lotito è uno dei presidenti che più spinge per riprendere gli allenamenti per la propria squadra, con alcune misure aggiuntive per la sicurezza.

La Lazio, infatti, aveva in programma di riprendere gli allenamenti lunedì ma ci sarà il rinvio di altri tre giorni, se non direttamente per la settimana prossima. L’idea di alcuni club, con la Lazio di Lotito in prima fila, è quella di far allenare i giocatori a 2-3 per volta.

Oltre a questo, le misure possono prevedere orari e spogliatoi diversi ed un continuo controllo. Un modo per continuare ad allenarsi con degli standard di sicurezza ed in maniera più costruttiva rispetto al lavoro da casa. A riportare il tutto è la Gazzetta dello Sport.

