GdS – Lozano potrebbe andare via, Raiola cerca club in Europa

Hirving Lozano, nonostante il gol contro il Verona arrivato nei minuti finali, potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione.

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi; a quanto pare l’agente del messicano, Mino Raiola, è già attivo per cercare un club in Europa disposto ad investire la cifra richiestta da De Laurentiis: 50 milioni.

Ma, con la crisi dovuta alla pandemia da CoVID-19, quest’ultima è una valutazione che non trova riscontro. Probabile, comunque, che Lozano lascerà Napoli dopo una sola stagione dopo le aspettative deluse.

Comments

comments