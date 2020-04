GdS – Lukaku e la rivelazione, ma il video è cancellato

Nei giorni scorsi Romelu Lukaku si è reso protagonista di una clamorosa rivelazione nell’intervista con la moglie di Dries Mertens.

Il video dell’intervista ora non si trova più dato che, si pensa stesso su richiesta dell’attaccante belga. Uno scivolone che gli altri suoi compagni nerazzurri hanno ridimensionato dando la loro versione dei fatti e ridimensionando le sue parole.

La Gazzetta dello Sport comunque sottolinea il fatto che quello di Lukaku è stato uno scivolone fatto in buona fede e che la stessa Inter non è andata oltre il richiamo per il giocatore. Forse anche un brutto scherzo dovuto all’isolamento per la quarantena.

Comments

comments