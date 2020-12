GdS – Maldini: “Napoli lotterà per lo scudetto. Scomparsa Maradona? Mi sono sentito un po’ vuoto”

Per La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, Paolo Maldini ha rilasciato una lunga intervista dove parla del campionato e ricorda Maradona.

Di seguito le parti salienti dell’intervista, che è possibile leggere sul quotidiano in edicola:

“Il Milan sta sognando, per lo scudetto, e non vuole smettere di farlo. Soprattutto, non mollerà. Juventus, Inter ed il Napoli lotteranno per lo scudetto, ma noi non ci faremo da parte. Pioli ha un ruolo speciale in questa squadra e credo che questa sia un’opportunità importante anche per lui. Credo sia peggio essere figlio, ci sono tante pressioni di cui si potrebbe fare volentieri a meno; Daniel dovrà trovare il suo modo per elaborare le pressioni.

Quando Maradona è finito mi sono sentito un po’ vuoto, ma c’è tanta di quella bellezza da poter rivedere con i documentari. Diego trasmetteva e trasmetterà sempre la gioia del calcio perché amava davvero il pallone. Noi non dobbiamo giudicarlo ma soltanto ricordare la sua grandezza in campo. Cosa regalerei ai tifosi del Milan? Di ritornare allo stadio, spero che torneremo presto ad un calcio senza vuoti in tribuna.“

