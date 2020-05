GdS – Meret potrebbe lasciare Napoli con un’offerta vantaggiosa

Ancora calciomercato, in orbita Napoli, e questa volta al centro delle indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport c’è Alex Meret.

Il portiere friuliano, con Gattuso in panchina, si è trovato a passare da titolare fisso a riserva di Ospina. Più volte spiegato dal tecnico, la scelta è data dal fatto che al mister piace come il portiere colombiano gioca con i piedi la palla.

Ma Alex Meret, riporta il quotidiano, non è più così convinto di rimanere al Napoli per il prossimo anno. La questione dei portieri sarà definita a fine stagione, ma, se Gattuso continuerà a puntare su Ospina, Alex corre il rischio di finire sul mercato. Di fronte ad un’offerta vantaggiosa, inoltre, potrebbe non esserci esitazione nel cederlo.

Al suo post ci sarebbe il ritorno di Luigi Sepe in azzurro, attualmente al Parma.

