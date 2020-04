GdS – Mertens potrebbe non rinnovare, altre due scelte del club non sono piaciute

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla della vicenda legata al rinnovo di Dries Mertens con il Napoli, che potrebbe non rinnovare.

Questo perché, dopo 40 giorni di silenzio, al belga non sono piaciute due scelte fatte dal club. La prima è quella riguardo il taglio degli stipendi ai calciatori, per via di questa emergenza; la seconda è la decisione di mettere in cassa integrazione i dipendenti della società Napoli.

Queste due scelte si aggiungono al silenzio di questi 40 giorni ed al fatto che non si è più parlato dell’idea lanciata da Mertens in occasione del rinnovo: accordarsi sulla cifra per le multe, cifra destinata poi in beneficenza. Il quotidiano chiude riportando che i giorni di silenzio possono essere un segnale di addio.

Sul belga ci sono Chelsea, Inter e Atletico Madrid.

