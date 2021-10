GdS – Mertens pronto al rientro dal primo minuto questa sera

Il Napoli si prepara alla sfida di questa sera contro il Legia Varsavia, con un rientro molto importante ed attesa da tutti: quello di Mertens.

A parlarne è la Gazzetta dello Sport, che riporta le ultime di formazione:

“La novità vera sarà il ritorno dal primo minuto di Dries Mertens. Giocherà per la prima volta dall’inizio anche Diego Demme, reduce da un intervento al ginocchio. Giocatori importanti, sui quali Spalletti punterà a gennaio prossimo, quando Osimhen, Anguissa e Koulibaly saranno via per la coppa d’Africa.

Intanto, toccherà a loro, stasera, garantire al Napoli tre punti pesanti, che rilancerebbero la classifica, dopo la sconfitta interna, rimediata contro lo Spartak Mosca.“

Comments

comments