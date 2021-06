GdS – Michelle Hunziker: “Tifo per l’Italia. Insigne e Bonucci faranno gol stasera”

La showgirl Michelle Hunziker ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove parla della dualità che vive tra Svizzera e Italia.

La Hunziker, però, ha ammesso che staserà tiferà Italia prevedendo anche un gol del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. A seguire le parti salienti della sua intervista:

“Ho il cuore diviso a metà ma oramai sono troppo affezionata all’Italia: sto per gli azzurri. Però se vincesse la Svizzera non ci rimarrei così male. La nazionale italiana mi piace molto per l’entusiasmo, per il senso di appartenenza e lo spirito di gruppo.

Il lato psicologico è fondamentale e si vede che stanno bene insieme. Mancini mi sembra una persona che va dritta all’obiettivo, sa quello che vuole. Simpatizzo per la Juventus dati i rapporti con la famiglia Agnelli che ha appoggiato la Onlus “Doppia Difesa”, contro la violenza sulle donne.

Cosa mi ha dato l’Italia? Io ho fatto il pieno da voi, l’Italia mi ha dato una famiglia, il lavoro, certezze, tutto. Napoli mi ha conquistata. Chi segna questa sera? Marco Francone, che è qui vicino a me, mi suggerisce Insigne di tiro a giro e Bonucci. Non succede, ma se succede sai che ridere!”

Per l’intervista completa si rimanda all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

