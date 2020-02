GdS – Milik, senza il rinnovo, potrebbe andare via

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermato a parlare delle situazioni in casa Napoli, inclusa quella di Arek Milik.

Questo dopo aver già parlato di quelle relative a Koulibaly e Mertens. Questa volta è il turno di Arek Milik, con un rinnovo che ancora non arriva e con la scadenza del contratto fissata al 2021.

In caso di nuova fumata nera, tra l’altro, l’attaccante polacco potrebbe essere messo sul mercato. Il quotidiano chiude riportando che la distanza tra le parti, per il rinnovo, è tanta. Futuro in azzurro in bilico, quindi, anche per Milik.

