GdS – Napoli-AZ non a rischio, l’Asl Napoli 1 può intervenire in un solo caso

La Gazzetta dello Sport odierna parla della partita del Napoli di oggi, la prima dell’Europa League 2020/21, contro l’AZ Alkmaar.

In particolare, il quotidiano si sofferma ancora una volta sulla possibilità di giocare o meno la partita. Fino ad ora non c’è nessun dubbio: si gioca. L’AZ ha presentato all’Usmaf tutta la documentazione necessaria, ovvero autocertificazioni ed i risultati dei tamponi fatti entro 48 ore (tutti negativi). Tra l’altro, anche i giocatori del Napoli si sono sottoposti ai tamponi ed ancora una volta sono risultati tutti negativi.

Da questo punto in poi la competenza passa all’Asl Napoli 1 che può intervenire in un solo caso: se e quando i giocatori olandesi avranno problemi di salute. Solo in questo unico caso l’Asl potrà intervenire.

