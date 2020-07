GdS – Napoli-Boga, c’è il sì del giocatore ma non quello del Sassuolo

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime in ambito calciomercato relativo al Napoli; in particolare si parla del neroverde Jérémie Boga.

In particolare, si legge che il club azzurro ha il gradimento, e quindi il sì, del giocatore ad un trasferimento in azzurro. Non solo Osimhen, quindi, per rinforzare l’attacco, ma anche il giocatore del Sassuolo che arriverebbe per rinforzare il reparto se Callejon dirà addio.

Sassuolo che rimane la parte da convincere per il Napoli, dato che non ha nessuna intenzione di lasciar partire uno dei suoi giocatori più importanti. Intenzioni ribadite a più riprese, anche ieri sera nel pre-partita dall’ad Carnevali.

