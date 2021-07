GdS – Napoli, c’è l’assalto a Grillitsch dell’Hoffenheim

Il portale online de la Gazzetta dello Sport riporta le ultime novità di mercato relative alla SSC Napoli. Grillitsch è nel mirino.

A quanto pare, infatti, il ds del Napoli Giuntoli lo ha preso di mira. La strategia è quella di puntare sul fatto che il contratto del giocatore scadrà a giugno 2022 e che quindi, tra sei mesi, potrà accasarsi a parametro zero per qualsiasi club; in virtù di questo, Giuntoli vorrebbe cercare di ottenere uno sconto dall’Hoffenheim sulla cifra da versare per acquistare Grillitsch.

Il valore del centrocampista si aggira sui 15 milioni, mentre il ds vorrebbe offrire una cifra intorno agli 8 milioni di euro.

