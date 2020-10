GdS – Napoli, dopo la FIGC l’Asl potrebbe bussare a Castel Volturno. Con la speranza che la bolla finisca prima

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma a parlare della vicenda relativa alla bolla per l’isolamento fiduciario in casa Napoli.

Ieri in giornata c’è stata la visita della FIGC a Castel Volturno con i suoi ispettori; visita che ha portato all’acquisizione di atti e documenti utili anche per il Giudice Sportivo per la decisione su Juventus-Napoli (tra l’altro, è sbucata una prima ipotesi sulla data del recupero). Dopo la FIGC, però, potrebbe essere l’Asl a fare una visita al Centro Tecnico per verificare la situazione.

Intanto, con la negatività dei tamponi di questi giorni (in attesa di quello di Lobotka) gli azzurri sperano che l’Asl consenta una quarantena più leggera. Niente di particolare, riporta la Gazzetta, solo che la squadra spera di poter fare ritorno nelle proprie abitazioni.

