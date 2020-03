GdS – Napoli ed il caso multe, il club si può cautelare con ultime mensilità

La vinceda relativa alle multe in casa Napoli ancora non si è conclusa, anzi. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ci torna su e dagli ultimi aggiornamenti.

La rosea sottolinea che club e giocatori non hanno ancora raggiunto un accordo per le multe relative all’ammutinamento del 5 novembre scorso. De Laurentiis chiese multe molto pesanti e sono ancora sospese dato che i Collegi Arbitrali non si sono ancora formati; con il blocco della giustizia civile, poi, la cosa potrebbe scivolare ad ottobre-novembre prossimi.

Il quotidiano parla di possibili soluzioni, come quella di dare i soldi in beneficenza in questo periodo duro, ma con la causa per i diritti d’immagine non è possibile farlo. In più, la Gazzetta chiude riportando che il Napoli si può cautelare sulle multe e sulle azioni civili successive con la sospensione del pagamento dell’ultima mensilità.

Comments

comments