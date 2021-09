GdS – Napoli Femminile : “Vogliamo fare un calcio offensivo e cercare di arrivare in zona gol con più giocatrici possibili”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli Femminile Alessandro Pistolesi ha parlato di quanto sia importante vincere fin da subito le partite.

“Il 22 maggio scorso, al Napoli bastò un punto contro la Roma per blindare la salvezza e garantirsi un altro anno in Serie A. Oggi pomeriggio, a Trigoria, le due squadre si ritrovano di fronte, con stati d’animo e risultati della prima giornata opposti: se la squadra di Pistolesi ha ceduto 3-0 all’ambiziosa Inter di Rita Guarino, le giallorosse hanno inaugurato il palcoscenico di La7 segnando tre gol all’Empoli senza mandare in rete nessuna giocatrice, affidandosi alle autoreti avversarie. “Vogliamo fare un calcio offensivo e cercare di arrivare in zona gol con più giocatrici possibili”, ha detto l’allenatore Alessandro Spugna, ex Empoli come il collega Pisto lesi, che lo scorso anno ha portato il Napoli a un’impresa enorme. “Ce la giochiamo”, ha assicura to il coach azzurro, che punta sui gol di Goldoni e della star bulgara Evi Popadinova. La squadra di Spugna, dal Dna offensivo, non avrà Linari squalificata ma punta al secondo successo di fila per evitare come successo lo scorso anno di trovarsi a rincorrere.”

