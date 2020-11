GdS – Napoli-Milan, Gattuso dovrà rinunciare a tre giocatori

La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Napoli in vista della sfida contro il Milan in programma domenica 22 novembre, alle 20 e 45.

Il mister Gattuso, infatti, dovrà rinunciare a ben tre giocatori importanti per questa sfida: Hysaj, Osimhen e Ospina. Il terzino albanese è risultato positivo al Covid ed osserverà l’isolamento in Albania, mentre Osimhen deve fare i conti con la spalla lussata.

Per il portiere colombiano, invece, si tratta di un fastidio muscolare che dovrà risolvere una volta tornato a Napoli. Per questo anche lui non ci sarà ed al suo posto è pronto Meret; sulla sinistra, invece, è pronto Mario Rui che prenderà il posto di Hysaj.

Comments

comments