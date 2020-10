GdS – Napoli, positività Behrami preoccupa. Oggi e sabato altri tamponi

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione in casa Napoli dopo la notizia che nel Genoa ci sono ben 15 positivi al Covid.

In particolare, preoccupa il fatto che Behrami è risultato positivo al Covid qualche ora dopo rispetto ai compagni. Valon, dopo la partita contro il Napoli, ha salutato con trasporto i suoi ex compagni azzurri ed è uscito abbracciato a Gattuso dopo il chiarimento fatto a fine partita. Al netto di questa situazione, gli azzurri cercano comunque di tenere alta la concentrazione per la prossima sfida di campionato.

La rosea poi riferisce che sono previsti altri due giri di test per la squadra; uno è quello di oggi, alle 12 e 30, con i risultati che si sapranno domani. Il secondo ci sarà sabato, con il centro screening dell’Università Federico II che ha garantito che i risultati si avranno nel corso della giornata in modo tale da permettere alla squadra di partire in serata alla volta di Torino, per la sfida contro la Juventus.

