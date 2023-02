GdS – Napoli rinnovo Kvara: “Prolungamento fino al 2028 a 2,5 milioni di euro”

Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il quotidiano fa sapere che il Napoli si prepara a rinnovare il contratto a Kvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli, dunque, si prepara a rinnovargli il contratto. La Gazzetta dello Sport scrive che l’appuntamento è a fine stagione: il prolungamento arriverà fino al 2028 a 2,5 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto guadagna al momento Kvara.

“Le parti hanno concordato che se ne potrà tranquillamente parlare a bocce ferme, dunque a stagione finita. A quel punto si arriverà probabilmente a un raddoppio dello stesso ingaggio, portandolo a 2,5 milioni, e anche a un prolungamento del contratto fino al 2028”.

Anche nella scelta dell’agente, la famiglia è stata attenta nell’affiancare non un affarista, ma un procuratore capace di tutelare la crescita del ragazzo. E infatti Mamuka Jugheli, ex calciatore pure lui, ha “indirizzato” la scelta di Kvara verso l’Italia e il Napoli in particolare. Con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è creato un rapporto professionale e anche umano profondo, visto che da tre anni il direttore sportivo seguiva con attenzione la crescita del campione georgiano”.

“Recentemente lo stesso Jugheli ha tagliato corto a proposito di interessamenti in Premier per il suo assistito: «Khvicha è concentrato solo sul Napoli e sulla squadra che sta crescendo e ottenendo risultati importanti». Una uscita che ha soddisfatto il presidente Aurelio De Laurentiis che spesso si innamora dei suoi giocatori, ma non soffre quegli agenti sempre pronti a battere cassa alla prima opportunità. Iugheli e Giuntoli si sentono con una certa continuità e si sono dati appuntamento a fine stagione per blindare ulteriormente il contratto del georgiano che attualmente scade nel 2027”.

