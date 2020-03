GdS – Napoli, si prova per Boga e c’è l’ok di De Laurentiis

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato del Napoli e sull’obiettivo Jeremie Boga, in forze al Sassuolo.

Il quotidiano riporta che i contatti per lui vanno avanti da tempo e che ora c’è anche il placet di Aurelio De Laurentiis. Il Sassuolo chiede 20 milioni di euro per il suo cartellino, ma l’ostacolo resta il Chelsea che ha un diritto morale per il riacquisto.

Per quanto riguarda la strategia del Napoli, ce n’è già una in mente ed è quella di vendere Hirving Lozano per finanziare l’operazione. Il messicano ha deluso alla sua prima stagione in Italia, conclude il quotidiano, mentre Boga rappresenta l’esterno perfetto per Gattuso.

